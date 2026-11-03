Cục Kỹ thuật quân, binh chủng khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2026

Hội thi năm nay có 7 đơn vị cơ sở thuộc Cục tham gia với 129 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các sáng kiến được chấm trực tiếp tại Kho KT789; riêng 11 sáng kiến không thể di chuyển và sáng kiến của 2 đơn vị phía Nam được Ban giám khảo chấm tại đơn vị.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng, lựa chọn sáng kiến có tính mới, sáng tạo, hiệu quả và khả năng ứng dụng cao trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật quân, binh chủng phát biểu chỉ đạo hội thi.

Quang cảnh hội thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Huỳnh Văn Đông ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các đơn vị. Đồng chí Phó cục trưởng yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành hội thi chặt chẽ, đánh giá khách quan, chính xác, đúng tiêu chí; chú trọng tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi và hiệu quả ứng dụng thực tiễn của từng sáng kiến.

Đại tá Huỳnh Văn Đông kiểm tra chất lượng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Các đơn vị, tác giả chấp hành nghiêm quy chế hội thi, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thuyết minh rõ ràng, trung thực về sản phẩm; tiếp thu ý kiến đánh giá để tiếp tục hoàn thiện, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn. Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các sáng kiến có giá trị ứng dụng.

Ngay sau khai mạc, Ban giám khảo tiến hành chấm thi các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị khu vực phía Bắc theo kế hoạch.