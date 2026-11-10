Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, thống nhất quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Đối thoại trực tiếp, nhận diện vướng mắc từ thực tiễn

Ngày 10/11/2026, tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ, tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố cùng các hiệp hội và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 tại tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, ước cả năm 2026 và đề ra phương hướng, giải pháp trọng tâm năm 2027. Đáng chú ý, các phiên thảo luận chuyên đề tạo điều kiện để địa phương trực tiếp phản ánh những vướng mắc trong thực thi chính sách với cơ quan quản lý.

Theo tổng hợp tại hội nghị, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị trả lời 80 kiến nghị của 11 tỉnh, thành phố, tập trung vào cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp là một trong những nội dung được trao đổi. Đây là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến an toàn con người, tài sản, công trình và môi trường, đòi hỏi quy định chặt chẽ nhưng phải có hướng dẫn rõ ràng để địa phương, doanh nghiệp thực hiện thống nhất.

Tại phiên thảo luận, ông Trịnh Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, đã giải đáp hai nhóm vướng mắc chính: thành phần hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và trình tự phê duyệt phương án nổ mìn trong các trường hợp đặc biệt.

Việc làm rõ những nội dung này giúp địa phương thống nhất cách áp dụng quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Làm rõ quy định cấp phép, thống nhất trình tự phê duyệt phương án nổ mìn

Một trong những kiến nghị của địa phương liên quan đến thành phần hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15) yêu cầu hồ sơ phải có "Quyết định trúng thầu thi công công trình" gây sự giao thoa, vướng mắc với "Hợp đồng thi công công trình". Quy định này phát sinh cách hiểu khác nhau, khiến doanh nghiệp lúng túng khi chuẩn bị hồ sơ và cơ quan tiếp nhận gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục.

Ông Trịnh Văn Thuận- Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị

Giải đáp vấn đề, ông Trịnh Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, yêu cầu trên đã được quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP và kế thừa trong Luật số 42/2024/QH15, nhằm kiểm soát tư cách, năng lực của đơn vị thực hiện, hạn chế tổ chức không đủ chuyên môn tham gia hoạt động nổ mìn.

Tiếp thu kiến nghị, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn. Việc làm rõ quy định sẽ giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế bổ sung giấy tờ nhiều lần; đồng thời tạo cơ sở để địa phương tiếp nhận, thẩm định thống nhất.

Vướng mắc thứ hai là cách hiểu và trình tự phê duyệt phương án nổ mìn trong các trường hợp đặc biệt. Trước tình trạng áp dụng chưa thống nhất, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp khẳng định quan điểm của Bộ Công Thương là phải thực hiện đúng trình tự: tổ chức nổ mìn đo đạc, giám sát, đánh giá kết quả trước khi phê duyệt phương án nổ mìn chính thức.

Trình tự này được quy định tại Mục 6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. Kết quả đo đạc, giám sát là căn cứ đánh giá mức độ tác động, kiểm soát rủi ro và xem xét tính phù hợp của phương án trước khi triển khai chính thức, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến con người, công trình và môi trường.

Để khắc phục tình trạng hiểu và áp dụng không đồng nhất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chung gửi các Sở Công Thương trên toàn quốc. Qua đó, thống nhất trình tự thực hiện, giúp địa phương giải quyết thủ tục minh bạch và doanh nghiệp triển khai đúng quy định.

Những nội dung trao đổi tại hội nghị cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hướng dẫn thực thi chính sách. Mục tiêu là vừa duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực có nguy cơ cao, vừa tháo gỡ những vướng mắc thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường hướng dẫn, bảo đảm an toàn và thuận lợi trong thực thi

Những vấn đề được trao đổi tại hội nghị cũng cho thấy yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát an toàn và cải cách thủ tục hành chính trong quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Cơ quan quản lý cần duy trì các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời rà soát những quy định chưa rõ, cách hiểu chưa thống nhất để tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trước mắt, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục nghiên cứu kiến nghị sửa đổi thành phần hồ sơ cấp phép và ban hành hướng dẫn chung về trình tự nổ mìn trong các trường hợp đặc biệt. Đây là những giải pháp trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thống nhất trong thực thi pháp luật trên toàn quốc.

Các Sở Công Thương cần chủ động phổ biến, hướng dẫn quy định đến doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Những khó khăn phát sinh cần được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cơ quan quản lý chuyên ngành để xem xét, hướng dẫn và xử lý.

Về phía doanh nghiệp, cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực quản trị an toàn, chuẩn bị hồ sơ đúng quy định và thực hiện nghiêm quy trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Các đại biểu nhận bằng khen tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026

Tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp không chỉ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn sản xuất.

Khi quy định được hướng dẫn rõ ràng, thống nhất và sát thực tiễn, địa phương sẽ thuận lợi hơn trong quản lý, doanh nghiệp chủ động tổ chức hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững.