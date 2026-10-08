Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp lấy ý kiến về đề xuất giải pháp ngăn chặn cháy nổ nhà dân

Theo đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) được Lãnh đạo Bộ Công Thương giao chủ trì xử lý Phiếu chuyển số 3447/PC-VPCP ngày 28/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về đề xuất “giải pháp ngăn chặn cháy, nổ nhà dân, truy cứu trách nhiệm” của ông Bùi Công Nguyên Minh (tỉnh Đồng Nai), ghi ngày 14/9/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục ATMT đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến đối với các nội dung đề xuất của ông Bùi Công Nguyên Minh tại Tờ trình đề xuất. Văn bản ý kiến đề nghị gửi về Cục ATMT trước ngày 20/10/2026 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có Văn bản lấy ý kiến đối với đề xuất “giải pháp ngăn chặn cháy, nổ nhà dân, truy cứu trách nhiệm” của ông Bùi Công Nguyên Minh gửi Thủ tướng Chính phủ - Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 28/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Phiếu chuyển số 3447/PC-VPCP gửi Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương. Kèm theo phiếu là văn bản ghi ngày 14/9/2026 của ông Bùi Công Nguyên Minh (tỉnh Đồng Nai) gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất "giải pháp ngăn chặn cháy, nổ nhà dân truy cứu trách nhiệm". Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản này đến 03 Bộ để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Tờ trình của ông Bùi Công Nguyên Minh gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an - Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mục đích của tờ trình là giảm thiểu, ngăn ngừa và truy trách nhiệm đối với tình trạng cháy nhà do chập điện gây thương vong cho nhiều người.

Từ thực trạng này, tờ trình nêu 10 nguyên nhân, phần lớn xuất phát từ phía người dân. Cụ thể, do người dân thiếu hiểu biết về an toàn điện, an toàn cháy nổ, không có phương tiện chữa cháy và không biết cách chữa cháy. Thương vong cũng lớn vì người dân không biết thoát nạn hoặc thoát nạn sai... Bên cạnh đó, theo tờ trình, nhiều căn nhà cũ xây dựng lâu năm không có thiết bị bảo vệ an toàn điện.

Tờ trình cũng nêu 14 giải pháp phòng ngừa cháy do chập điện và giảm thiểu thương vong.

1. Mỗi hộ dân bắt buộc phải có bảng Quy định an toàn điện, PCCC biểu thị ngay dưới đồng hồ điện kế giống tờ lệnh PCCC.

2. Chủ hộ (đứng tên điện kế) phải được hướng dẫn an toàn điện, an toàn PCCC. Kĩ năng thoát nạn tiêu chuẩn.

3. Thiết lập kênh truyền hình chuyên biệt, mỗi giờ phát từng chương trình về Quy định an toàn điện, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông, các quy định, luật khác.

4. Lập kế hoạch, lộ trình gần 100% lắp thiết bị an toàn chống chập cháy nổ CB cho từng hộ dân có đăng kí đồng hồ điện.

5. Tất cả các công trình xây dựng mới buộc phải có giấy phép, truy xuất nguồn gốc chất lượng, an toàn điện, an toàn PCCC.

6. Người dân không được tự ý thuê thợ, thầu xây dựng, phải thông qua Công ty xây dựng có tư cách pháp nhân.

7. Thợ điện, thợ xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề, phải thuộc thành viên Công ty xây dựng, bị truy cứu trách nhiệm khi công trình xảy ra sự cố, tai nạn.

8. Xây dựng mới công trình hồ sơ kĩ thuật buộc phải có Bản vẽ thiết kế hệ thống an toàn điện từ dây dẫn, thiết bị chống cháy nổ, hệ thống cảnh báo cháy, thoát hiểm, vật liệu xây dựng chống cháy phải đạt tỉ lệ trên 50%.

9. Các Công ty xây dựng phải trình hồ sơ kĩ thuật xây dựng để xin Giấy phép xây dựng.

10. Các công ty xây dựng, thầu xây dựng là đơn vị chính chịu trách nhiệm dân sự, hình sự khi phát sinh cháy do lỗi kĩ thuật theo thiết kế, lưu hồ sơ theo quy định.

11. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu phải tăng thêm mục đạt chuẩn PCCC.

12. Thiết lập tổ điều tra độc lập truy trách nhiệm cụ thể lỗi của các đơn vị có liên quan.

13. Đơn vị điện lực định kỳ bảo dưỡng, thay các thiết bị chống cháy nổ nhà Dân theo kế hoạch.

14. Cơ quan quản lý điện lực và cơ quan PCCC có trách nhiệm triển khai thực thi các hạng mục có liên quan, triển khai phương án kế hoạch, mục tiêu hành động cụ thể.

Tờ trình cũng kiến nghị thử nghiệm, kiểm thảo, ra quyết định áp dụng toàn quốc.

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