Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương IV

Quán triệt các nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương IV

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng tham dự và trực tiếp quán triệt tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng quán triệt Nghị quyết và các văn bản của Đảng.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Lê Quyết Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đồng thời cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, đồng chí Cục trưởng yêu cầu việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết phải gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao.

Nội dung quán triệt tập trung vào những vấn đề quan trọng trong bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các văn kiện được Trung ương Đảng quyết nghị thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời, Hội nghị được phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Đảng, trong đó có Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 63-KL/TW ngày 30/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định số 199-QĐ/TW ngày 15/6/2026 của Bộ Chính trị; các Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 và 24-KL/TW ngày 13/4/2026 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, cùng một số quy định mới khác của Đảng.

Các đại biểu được quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng.

Cụ thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ của Cục

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quyết Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương thành nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương và công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng chí Cục trưởng yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời chủ động cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và mô hình thông tin công trình BIM để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Gắn việc triển khai nghị quyết với nhiệm vụ chính trị, Cục tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trước mắt tập trung các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV/2026.

Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục, tạo cơ sở để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục.