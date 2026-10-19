Cục Khoa học quân sự: Chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), truyền thống Phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam; trao đổi, làm rõ những cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số; vai trò của phụ nữ trong xây dựng xã hội số, khả năng học tập, thích ứng và nâng cao trình độ trong môi trường số thông qua chuyên đề “Chuyển đổi số và những cơ hội đối với phụ nữ trong công cuộc chuyển đổi số”.

Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ số của cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Khoa học quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo viên đến từ Bộ tư lệnh 86 trình bày chuyên đề về vai trò của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số.

Đồng chí nhấn mạnh, phụ nữ Cục Khoa học quân sự cần từng bước hình thành phương pháp làm việc khoa học trên môi trường số, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công cụ công nghệ mới phục vụ công tác nghiên cứu, tổng hợp, tra cứu, xây dựng và hoàn thiện văn bản. Cùng với đó, cần chú trọng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng công nghệ đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Khoa học quân sự.

Chương trình là dịp để cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Khoa học quân sự nâng cao kiến thức, kỹ năng số, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng Cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học quân sự.