Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong công nghiệp

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đã có buổi làm việc với đoàn công tác Thụy Điển, trao đổi về phát triển công nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển công nghệ xanh. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số làm việc với đoàn công tác Thụy Điển.

Về phía đoàn công tác Thụy Điển có ông Patrik Brodd, Phó Vụ trưởng Vụ Hành động khí hậu, Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển; bà Emelie Rennerfelt, Phó Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội; bà Frida Åberg, đại diện Vụ Khí hậu, Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển; ông Oscar Staffas Edström, Trưởng phòng Thương mại và Xúc tiến, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội; bà Ella Carlsson, Cán bộ Xúc tiến, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội; cùng đại diện Tập đoàn H&M tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh trong công nghiệp, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính.

Thụy Điển là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc kết hợp phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp với thực hiện các mục tiêu khí hậu. Những kinh nghiệm về xây dựng khung chính sách dài hạn, thúc đẩy hợp tác công - tư, hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phát thải thấp được xác định là các nội dung đáng quan tâm trong trao đổi giữa hai bên.

Đối với Việt Nam, phát triển công nghiệp xanh, bền vững và phát thải thấp là định hướng quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Việt Nam đang triển khai các chiến lược, chính sách nhằm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính và thị trường các-bon.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi công nghệ xanh cũng đặt ra những thách thức về nguồn lực tài chính, trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thụy Điển là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc kết hợp phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp với thực hiện các mục tiêu khí hậu. Những kinh nghiệm về xây dựng khung chính sách dài hạn, thúc đẩy hợp tác công - tư, hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phát thải thấp được xác định là các nội dung đáng quan tâm trong trao đổi giữa hai bên.

Mở rộng cơ hội hợp tác

Chương trình làm việc đề cập các hướng hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lộ trình giảm phát thải trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ phát thải thấp; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn; kết nối doanh nghiệp hai nước và tìm kiếm nguồn lực tài chính cho các dự án đổi mới sáng tạo xanh.

Một nội dung quan trọng khác trong chương trình làm việc là trao đổi về Nhóm lãnh đạo về chuyển đổi công nghiệp (Leadership Group for Industry Transition - LeadIT), sáng kiến do Thụy Điển và Ấn Độ khởi xướng năm 2019 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền công nghiệp phát thải thấp.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về phát triển công nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển công nghệ xanh

Sáng kiến LeadIT tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giảm phát thải công nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi.

Trong giai đoạn 2024-2026, LeadIT chú trọng 3 định hướng gồm thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp bao trùm và công bằng; đồng phát triển, chuyển giao công nghệ phát thải thấp; hỗ trợ tài chính cho các nền kinh tế mới nổi. Đây là những nội dung phù hợp với nhu cầu chuyển đổi công nghiệp của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành có mức tiêu thụ năng lượng và phát thải lớn như thép, hóa chất và phân bón. Theo đó, phía Việt Nam dự kiến tìm hiểu sâu hơn về cơ chế hoạt động của LeadIT, khả năng tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, nghiên cứu chung và triển khai các dự án thí điểm.

Việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp hai nước được xem là hướng tiếp cận quan trọng nhằm đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp.

Thông qua các nội dung trao đổi, cuộc làm việc hướng tới việc nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các sáng kiến phù hợp và thúc đẩy hợp tác thực chất. Hoạt động này cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp bền vững và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.