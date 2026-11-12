Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục II) kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Cùng dự có Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II; Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã ôn lại truyền thống, những thành tích vẻ vang của đơn vị qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đặc biệt, kể từ khi sáp nhập, tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần-Kỹ thuật (tháng 10-2024) đến nay, đơn vị đã nhanh chóng ổn định về mọi mặt, triển khai toàn diện các mặt công tác; tham mưu, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Tổng cục II, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho quân báo trinh sát toàn quân.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân của Cục được tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng” của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Lê Quang Minh chúc mừng, biểu dương những thành tích các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng tình báo quốc phòng trong tình hình mới; các nghị quyết về lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng bộ, vững chắc; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đặc biệt quan tâm bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, cải tiến trang bị; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đại tá Lê Khắc Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục II trình bày diễn văn kỷ niệm.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; chăm lo xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; gắn xây dựng Đảng bộ với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần - Kỹ thuật.