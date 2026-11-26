Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo.

Công tác hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,14%, vượt chỉ tiêu 0,64% và tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2025; công tác vận tải hoàn thành 101% kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Đại tá Phạm Hồng Thắng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) phát biểu.

Công tác tăng gia sản xuất được duy trì hiệu quả, thu hoạch 103 tấn rau, củ, quả và hơn 59 tấn thịt, cá, góp phần cải thiện đời sống bộ đội; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật đạt trên 100,7% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng; hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 2 bệnh viện quân y, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tại 18 bệnh xá.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Cục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, với tỷ lệ văn bản ký số đạt 100%; triển khai 6 đề tài, nghiệm thu 7 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 ghi nhận, biểu dương những kết quả Cục Hậu cần - Kỹ thuật đạt được; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cho các nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Năm 2027, Cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm hậu cần cho các địa phương trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ, hậu cần cấp xã, phường. Đồng thời, chủ động tạo nguồn, khai thác vật chất hậu cần, ưu tiên bảo đảm cho tuyến biển, đảo; nâng cao chất lượng công tác quân y, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Cục Hậu cần - Kỹ thuật khen thưởng 25 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 85 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 182 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và 26 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.