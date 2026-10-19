Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, giao lưu hát dân ca và theo dõi video tuyên truyền về những đóng góp của phụ nữ Quân khu 9 nói chung, Cục Hậu cần - Kỹ thuật nói riêng trong thực hiện chương trình “Mẹ Quân nhân đỡ đầu”.

Đại tá Tô Việt Hà, Phó chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Tô Việt Hà, Phó chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù đảm nhiệm các vị trí công tác khác nhau, chị em luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, hội viên còn chu toàn công việc gia đình, chăm lo nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, trở thành hậu phương vững chắc để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác.

Đánh giá cao chương trình “Mẹ Quân nhân đỡ đầu”, Đại tá Tô Việt Hà ghi nhận những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) tặng hoa hội viên phụ nữ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục.

Đại tá Tô Việt Hà yêu cầu thời gian tới, Hội Phụ nữ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.