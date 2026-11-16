Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 hành quân về nguồn và tuyên dương đảng viên tiêu biểu tại căn cứ Khu ủy Khu 5

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 cùng 100 đại biểu gồm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đảng viên tiêu biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện địa phương.

Đoàn công tác Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm tại Nhà đồng chí Võ Chí Công.

Đoàn công tác tham quan và nghe thuyết minh lịch sử Căn cứ Khu ủy Khu 5.

Tại khu di tích, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà đồng chí Võ Chí Công và các bia tưởng niệm. Trước anh linh các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật bày tỏ lòng biết ơn, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ viếng, toàn đoàn tổ chức tham quan, nghe thuyết minh về lịch sử vẻ vang của căn cứ; đồng thời đơn vị đã trực tiếp tham gia vệ sinh, củng cố cảnh quan không gian khu di tích.

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh lịch sử tại Khu di tích.

Trong khuôn khổ hành trình về nguồn, Cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức Lễ tuyên dương đảng viên tiêu biểu. Chương trình nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp nổi bật; qua đó tạo động lực để đội ngũ đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 trao giấy khen tuyên dương đảng viên tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 nhấn mạnh, hành trình về nguồn không chỉ là một chuyến đi, mà là sự trở về với cội nguồn để tri ân, học tập và tiếp thêm sức mạnh phấn đấu. Biểu dương các cá nhân xuất sắc, đồng chí khẳng định đây là những tấm gương sáng về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Trao quà tặng UBND xã Phước Trà và Ban quản lý Khu di tích.

Để tiếp nối truyền thống 80 năm vẻ vang của Đảng bộ Quân khu 5, đồng chí Chính ủy Cục yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên trong thời gian tới cần kiên định bản lĩnh, tiên phong đổi mới, sáng tạo trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và không ngừng thắt chặt thế trận lòng dân.

Trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học Kpa KơLong.

Cùng với các hoạt động tri ân, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà tặng 3 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại xã Phước Trà; trao quà tặng UBND xã Phước Trà, Ban quản lý Khu di tích, Ban CHQS xã Phước Trà và 15 em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Kpa KơLong.

Thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Phước Trà.

Nhân dịp này, đơn vị cũng tổ chức chiếu phim truyền thống Quân khu 5 và giao lưu văn nghệ. Chương trình không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào cho cán bộ, đảng viên mà còn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân trên địa bàn căn cứ cách mạng.