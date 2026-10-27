Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh

Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị tại Ban CHQS phường An Tường.

Đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS Tự vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Ban CHQS phường An Tường và Ban CHQS xã Yên Sơn về việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo Hậu cần, kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trong thời gian qua. Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh; hệ thống văn kiện, sổ sách; công tác đảm bảo quân nhu cho lực lượng thường trực, lực lượng Dân quân tự vệ. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và việc duy trì nền nếp, chế độ chính quy được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn kho tàng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... qua đó góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu kết luận, Đại tá Đặng Xuân Thành, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Đồng chí yêu cầu cơ quan hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất.

Theo kế hoạch, ngày 28 và 29-10, Đoàn công tác Cục Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu tiếp tục kiểm tra Ban CHQS một số xã khu vực biên giới.