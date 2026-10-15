Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân

Dự lễ khánh thành có Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2 và chỉ huy Kho K79 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Đại tá Trần Đức Sinh phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Ngôi nhà có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố với thiết kế 1 tầng và 1 gác lửng (được Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ "Ngày vì người nghèo", phần kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp). Sau gần 7 tháng thi công (từ tháng 4 đến nay) với tinh thần khẩn trương, tích cực của gia đình, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của đồng đội và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan.

Đại tá Trần Đức Sinh (thứ ba, từ phải qua) và chỉ huy Kho K79 cùng đại diện tổ dân phố trao biểu trưng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tặng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2, Đại tá Trần Đức Sinh chúc mừng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long. Đồng chí Nguyễn Hải Long tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng là một quân nhân có nghị lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã nhất trí xét và đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng "Nhà Đồng đội" tặng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long.

Chỉ huy Kho K79 trao quà tặng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long.

Đại tá Trần Đức Sinh và chỉ huy Kho K79 cùng nhân dân tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên chụp ảnh cùng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải long trong Lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Với gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long, ngôi nhà vừa là mái ấm vững trãi nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện truyền thống, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc cũng như của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 2 dành tặng.