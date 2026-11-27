Đoàn công tác kiểm tra xe quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh quản lý.

Tại buổi kiểm định, đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các chủng loại xe quân sự đang được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh quản lý, khai thác và sử dụng. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng kỹ thuật của động cơ, hệ thống truyền động, phanh, lái, điện, đèn chiếu sáng, tín hiệu, lốp xe và các trang thiết bị an toàn. Đồng thời, đoàn công tác cũng kiểm tra hồ sơ quản lý, đăng ký, đăng kiểm và công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo quy định.

Quá trình kiểm định được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ đó, đánh giá thực chất tình trạng kỹ thuật của từng phương tiện; kịp thời phát hiện những hư hỏng, khiếm khuyết để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khắc phục, sửa chữa, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thông qua kiểm định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện kỹ thuật; duy trì chất lượng, hệ số kỹ thuật của xe quân sự, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình cơ động, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh.