Cục Hàng không yêu cầu trực 24/24 giờ ứng phó mưa lớn tại Trung Bộ. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/Vnanet.vn

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong các nhiệm vụ của ngành hàng không chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Các cơ quan, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, hệ thống thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc và các công trình, hạng mục đang thi công; kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng và có biện pháp phòng ngừa ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác.

Ngoài ra, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt và triển khai ngay phương án ứng phó khi có tình huống bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác bảo đảm chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Tăng cường kiểm tra hệ thống thông tin liên lạcvàcông tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và bảo đảm an toàn cho hoạt động bay.

Các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, bảo đảm an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách về việc thay đổi lịch bay (nếu có).

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.