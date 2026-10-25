Cục Hàng không yêu cầu mở thêm đường bay nội địa, tăng kết nối vùng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương giúp tạo thêm động lực phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Do vậy, đơn vị này đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Cục Hàng không đề nghị nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối giữa các địa phương.

Yêu cầu đặt ra là rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng, nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng. Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Việc phát triển các đường bay này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối. Từ đó, mạng bay nội địa có thêm cơ hội phát triển theo hướng tăng khả năng kết nối trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo cơ quan này trước ngày 10/11. Báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Theo số liệu ngành hàng không, tháng 9/2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 5,7 triệu lượt hành khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 4 triệu lượt, giảm 5,6% so với tháng 8; khách quốc tế đạt 1,8 triệu lượt, tăng 2,2%.