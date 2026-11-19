Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng nhanh, giảm chậm giá vé máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển (ảnh minh họa).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu.

Cụ thể, qua các kỳ điều hành đầu tháng 11/2026, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3/2026, trong khi nhóm mặt hàng dầu giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4/2026.

Đối với ngành hàng không - lĩnh vực mà chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển, việc giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác, qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Bám sát tinh thần điều hành của Chính phủ và diễn biến thị trường, Cục quản lý chuyên ngành yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển.

Các hãng cũng phải bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết; đảm bảo mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không được lợi dụng những biến động tăng của giá nhiên liệu (nếu có) để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại không điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường giám sát giá cước hàng không ngay từ thời điểm này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ mà còn bảo vệ trực tiếp quyền lợi của hành khách. Đây cũng là giải pháp tạo động lực thúc đẩy phục hồi du lịch và giao thương trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán sắp tới.