Cục Hàng không yêu cầu hãng bay không tăng giá vé bất hợp lý. (Ảnh minh hoạ).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11-2026, giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng giảm sâu. Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3-2026; các mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4-2026.

Nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khai thác hàng không. Do đó, giá nhiên liệu hạ nhiệt tạo điều kiện để các hãng tối ưu chi phí, xem xét điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần kích cầu đi lại dịp cuối năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc chỉ đạo tại Công điện số 70/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết, công khai giá dịch vụ vận chuyển; bán đúng mức giá đã công bố. Đối với vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, giá vé không được vượt mức tối đa theo quy định.

Đáng chú ý, các hãng không được lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý, đồng thời không để xảy ra tình trạng giá cước tăng nhanh khi nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh giảm khi nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Việc giám sát giá vé nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nhu cầu đi lại, du lịch trong cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.