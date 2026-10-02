Cục Hàng không yêu cầu cập nhật giá phục vụ hành khách tại Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các hãng hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành được áp dụng từ ngày 1/10/2026 (ảnh: Minh Tuệ).

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định.

Đối với VATM, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cập nhật mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) hoặc Thông tri hàng không Việt Nam (AIC Việt Nam) theo quy định.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị làm đầu mối liên hệ, chịu trách nhiệm thông báo, cập nhật thông tin với hệ thống của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và các hệ thống phân phối toàn cầu khác về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, ACV được đề nghị triển khai quy định tới các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đi, đến Việt Nam.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách.

Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá dịch vụ được áp dụng là 25 USD/hành khách.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành được áp dụng đối với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé sẽ được áp dụng.

Trường hợp này không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.