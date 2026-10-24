Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không nội địa chủ động nghiên cứu mở đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, ưu tiên các tuyến liên kết trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Ngày 24/10, Cục Hàng không Việt Nam ban hành văn bản số 6234/CHK-VTHK gửi các hãng hàng không nội địa về việc nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác đến các cảng hàng không trên cả nước.

Rà soát, khôi phục đường bay tiềm năng, mở rộng kết nối trực tiếp giữa các địa phương

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, hệ thống hạ tầng cảng hàng không được Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm chỉ đạo đầu tư, nâng cấp, cải tạo, từng bước hiện đại hóa. Nhiều công trình, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện mở rộng mạng đường bay, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Để phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, tăng cường kết nối giữa các vùng kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch khôi phục và phát triển mạng đường bay nội địa, phù hợp nhu cầu thị trường và năng lực khai thác.

Cụ thể, các hãng gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Sun Air được đề nghị đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác, cũng như các đường bay tạm dừng hoạt động; trên cơ sở đó, nghiên cứu khôi phục những đường bay có tiềm năng thị trường, đồng thời xem xét tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu mở đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, ưu tiên các tuyến liên kết trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.

Việc phát triển các đường bay thẳng liên vùng được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và kết nối giữa các địa phương; qua đó, giảm sự phụ thuộc vào các hành trình phải nối chuyến qua cảng hàng không đầu mối, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không và phát huy lợi thế phát triển của từng vùng.

Hoàn thành báo cáo kế hoạch trước ngày 10/11/2026

Cùng với việc rà soát phương án khai thác, các hãng hàng không cần chủ động phối hợp doanh nghiệp cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ để chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ các đường bay dự tính khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch và lữ hành nhằm đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch gắn với vận tải hàng không.

Các hãng hàng không nội địa xây dựng kế hoạch báo cáo lại Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 10/11/2026.

Các hãng và địa phương cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác đường bay, duy trì hoạt động ổn định và tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không xây dựng kế hoạch cụ thể và gửi báo cáo về Cục trước ngày 10/11/2026.

Tại văn bản, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cũng yêu cầu nội dung báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự tính khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất; kế hoạch và lộ trình triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027; phương án bố trí đội tàu bay, khả năng duy trì khai thác ổn định; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan hạ tầng, dịch vụ cũng như cơ chế phối hợp các địa phương.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cảng hàng không để theo dõi, phối hợp triển khai.

"Việc rà soát, khôi phục và mở rộng mạng đường bay nội địa được đặt ra trong yêu cầu khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không, tăng cường kết nối vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội", Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết.