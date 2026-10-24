Cục Hàng không thúc các hãng mở rộng mạng bay, tăng kết nối vùng

Rà soát đường bay, tìm cơ hội khôi phục và mở mới

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay đến các cảng hàng không nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng rà soát mạng bay, nghiên cứu khôi phục các đường bay đã tạm dừng, mở mới tuyến bay tiềm năng và xây dựng kế hoạch khai thác cho giai đoạn cuối năm 2026, 2027.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng hàng không và địa phương, nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và tạo điều kiện phát triển mạng đường bay.

Trong bối cảnh đó, vận tải hàng không tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đáng chú ý, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ hàng không thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Qua đó, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và liên kết vùng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Theo đó, các hãng cần rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng; nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng về thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và đáp ứng điều kiện khai thác phù hợp.

Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.

Việc phát triển các đường bay này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối. Qua đó, mạng bay nội địa có thêm cơ hội phát triển theo hướng tăng khả năng kết nối trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Để triển khai hiệu quả các phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.

Tăng liên kết với địa phương, thúc đẩy nhu cầu đi lại

Bên cạnh việc nghiên cứu phương án khai thác, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các hãng hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan.

Các bên cần phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và triển khai các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Đồng thời, các hãng và đơn vị liên quan được đề nghị nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Việc tăng cường phối hợp giữa các bên được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế, nhằm tạo cơ sở cho việc duy trì, khôi phục và phát triển các đường bay nội địa một cách phù hợp.

Để cụ thể hóa các định hướng trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo cơ quan này trước ngày 10/11/2026.

Báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Bên cạnh đó, các hãng phải đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác. Những khó khăn, vướng mắc cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương và giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay cũng cần được làm rõ trong báo cáo.

Với yêu cầu này, Cục Hàng không Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy các hãng chủ động đánh giá cơ hội thị trường, xây dựng phương án khai thác phù hợp và tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan.

Việc khôi phục, mở mới và tăng tần suất các đường bay nội địa, nếu được triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối hàng không, phục vụ người dân, du khách và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng, địa phương.