Cục Hàng không siết quản lý giá vé máy bay
Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng nhanh, giảm chậm giá vé máy bay. Yêu cầu này nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách, nhất là trong giai đoạn cao điểm đi lại cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuc-hang-khong-siet-quan-ly-gia-ve-may-bay-246261119161217259.htm