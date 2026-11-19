Từ đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đến nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và đối thoại trực tiếp, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang từng bước phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.