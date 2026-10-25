Cục Hàng không đề nghị khôi phục, mở mới các đường bay nội địa. Ảnh: ACV

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, hệ thống cảng hàng không trên cả nước được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.

Vận tải hàng không giữ vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Việc khôi phục, phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển, khai thác tiềm năng từng vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng; nghiên cứu khôi phục những đường bay có tiềm năng thị trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và có điều kiện khai thác phù hợp. Các hãng đồng thời xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Đối với các đường bay mới, Cục khuyến khích nghiên cứu kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Định hướng này nhằm tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai hiệu quả, các hãng cần phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư.

Cục cũng đề nghị các hãng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối vận tải. Các bên cần nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.