Cục Hàng không đề nghị 6 hãng mở thêm đường bay nội địa. Ảnh minh họa

Ngày 24/10, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị các hãng rà soát mạng bay nội địa, xây dựng phương án khai thác trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, các hãng cần đánh giá những đường bay đang khai thác và các tuyến đã tạm dừng, xác định khả năng khôi phục dựa trên nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện vận hành thực tế.

Với những đường bay hiện hữu, Cục đề nghị các hãng xem xét tăng tần suất nếu thị trường có nhu cầu. Các hãng cũng được khuyến khích mở đường bay thẳng giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.

Việc mở rộng mạng bay nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào các hành trình nối chuyến qua Hà Nội, TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển và khai thác tốt hơn hạ tầng sân bay tại các địa phương.

Theo Cục Hàng không, những năm gần đây, nhiều cảng hàng không được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, tạo thêm khả năng tiếp nhận và phục vụ hành khách. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả đầu tư, mạng đường bay cần được tổ chức phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực khai thác của từng hãng.

Cục cũng đề nghị doanh nghiệp hàng không phối hợp với các cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền địa phương để chuẩn bị điều kiện khai thác. Các hãng được khuyến khích làm việc với doanh nghiệp du lịch, lữ hành nhằm đánh giá nhu cầu khách, xây dựng chương trình xúc tiến điểm đến và nghiên cứu phương án hỗ trợ phát triển đường bay.

Các hãng phải gửi kế hoạch trước ngày 10/11/2026. Báo cáo cần nêu rõ những tuyến dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất, thời gian triển khai, phương án bố trí tàu bay và khả năng duy trì khai thác.

Các khó khăn liên quan đến hạ tầng, dịch vụ hàng không và cơ chế phối hợp với địa phương cũng phải được tổng hợp để cơ quan quản lý xem xét, tháo gỡ.

Hiện các đường bay mới và thời điểm khai thác cụ thể chưa được công bố.