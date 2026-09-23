Cục Hàng hải và Đường thủy yêu cầu sẵn sàng ứng phó diễn biến mưa lũ phức tạp

Để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có công điện đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Sẵn sàng phương tiện, nhân sự, tạo tối đa điều kiện để hỗ trợ các chính quyền địa phương sở tại trong công tác cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, rà soát phương tiện tại các khu vực nguy cơ lũ, ngập sâu, sạt lở. (Ảnh minh họa).

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, rà soát phương tiện tại các khu vực nguy cơ lũ, ngập sâu, sạt lở, cũng như bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ xảy ra sạt lở, khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường thủy nội địa.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình đã bị sự cố.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc và phía Nam theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi thực hiện nghiêm túc chế độ trực ca, sẵn sàng phương tiện, vật tư ứng phó các sự cố bất ngờ xảy ra.

Đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương; có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các phao tiêu, báo hiệu và phụ kiện, cũng như kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Các Cảng vụ phối hợp với Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, phía Nam liên tục nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, chế độ thủy văn, tĩnh không các công trình vượt sông, tình hình tuyến, luồng, kịp thời thông báo đến thuyền trưởng trước khi cấp phép để chủ động ứng phó, tuyệt đối không cấp phép rời cảng, bến cho phương tiện khi không đảm bảo an toàn.

Song song đó, phối hợp với Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, phía Nam, các lực lượng chức năng, các cơ quan và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp chằng buộc, gia cố, đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Các đơn vị yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện đâm va vào các công trình vượt sông.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được đề nghị phối hợp với các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa tại khu vực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy theo quy định.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam bố trí thường trực 24/24h để theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo các Trung tâm khu vực duy trì lực lượng và phương tiện để sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo mưa lớn trên biển để cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của thời tiết để chủ động tránh trú an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra. Tại khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động.