Cụ thể, tại cấp Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị hành chính gồm: 7 khối tham mưu (Văn phòng; Ban Pháp chế; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kiểm tra; Ban Tài vụ - Quản trị; Ban Quản lý rủi ro; Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) và 5 Chi cục chuyên ngành (Chi cục Giám sát quản lý về hải quan; Chi cục Thuế xuất nhập khẩu; Chi cục Kiểm định hải quan; Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục Kiểm tra sau thông quan).

Cơ cấu tổ chức mới của Cục Hải quan sẽ vận hành từ 1/1/2027

Tại cấp khu vực gồm 20 Hải quan khu vực, tổ chức bình quân không quá 08 đơn vị trực thuộc mỗi khu vực.

Tại cấp cửa khẩu/ngoài cửa khẩu, trực thuộc Hải quan khu vực với quy mô tối đa 165 đơn vị. Các đơn vị này không tổ chức cấp phòng/đội bên trong mà hoạt động theo chế độ chuyên viên để tăng cường tính linh hoạt và trực tiếp giải quyết công việc.

Về cơ cấu lãnh đạo, Cục Hải quan gồm Cục trưởng (chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật) cùng các Phó Cục trưởng giúp việc theo lĩnh vực được phân công.

Nhằm đảm bảo hoạt động thông quan không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định rõ lộ trình triển khai và tính kế thừa pháp lý.

Cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu và hệ thống 20 Hải quan khu vực chính thức đi vào hoạt động trước ngày 01/01/2027.

Cục Hải quan tiếp tục kế thừa toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng cục Hải quan theo các văn bản hiện hành cho đến khi có quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Kể từ ngày 26/11/2026, Quyết định số 3456/QĐ-BTC có hiệu lực thức bãi bỏ Quyết định số 382/QĐ-BTC (ngày 26/02/2025), Điều 9 Quyết định số 1892/QĐ-BTC (ngày 30/5/2025) và Quyết định số 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025).