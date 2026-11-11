Cục Hải quan trả lời kiến nghị mở 'luồng xanh' cho nông sản tươi

Lực lượng kiểm dịch kiểm tra mặt hàng sầu riêng xuất khẩu. Ảnh: Logictics Viettel Lạng Sơn

Ngày 10/11, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 24050/CHQ-GSQL, do Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn ký, trả lời kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về việc thiết lập cơ chế “luồng xanh” thông quan nông sản tươi, được Hiệp hội Rau quả Việt Nam đưa ra tại cuộc họp ngày 25/9/2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì.

Nội dung văn bản nêu rõ, pháp luật hải quan hiện hành đã có quy định tạo điều kiện ưu tiên làm thủ tục đối với hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Cụ thể, cơ chế phân luồng thông quan hàng hóa được thực hiện theo khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan năm 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra tờ khai hải quan căn cứ các quy định tại Điều 13, 14 và 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Hoạt động này còn được thực hiện theo Thông tư số 81/2019/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, Cục Hải quan cho biết trước đó đã ban hành Công văn số 18837/CHQ-GSQL ngày 15/7/2026, chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu tạo điều kiện tối đa, thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính.

Cơ quan Hải quan phải bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; đồng thời giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất Cục Hải quan hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh đó, các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.

Các đơn vị cũng phải thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu trên địa bàn, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tiết phương tiện ra vào cửa khẩu, hạn chế ùn tắc ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Đối với hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu giáp Trung Quốc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh giữa hai bên.

Đồng thời, cơ quan Hải quan phải thông báo kịp thời cho doanh nghiệp Việt Nam về những thay đổi trong chính sách quản lý, kiểm tra hàng hóa của phía Trung Quốc, giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin và thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, đối với các lô hàng đã thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập, cơ quan Hải quan phải ưu tiên, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập.

Cục Hải quan cũng nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.