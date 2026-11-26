Kiện toàn cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương

Ngày 26/11/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ký ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan.

Theo quyết định, Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước. Cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cục Hải quan được tổ chức theo mô hình 3 cấp, có 20 Hải quan khu vực.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Hải quan được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp.

Tại Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị, gồm: Văn phòng; Ban Pháp chế; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kiểm tra; Ban Tài vụ - Quản trị; Ban Quản lý rủi ro; Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Chi cục Giám sát quản lý về hải quan; Chi cục Thuế xuất nhập khẩu; Chi cục Kiểm định hải quan; Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong đó, Chi cục Giám sát quản lý về hải quan và Chi cục Thuế xuất nhập khẩu mỗi đơn vị có 4 phòng; Chi cục Kiểm định hải quan có 3 phòng, 5 đội; Chi cục Điều tra chống buôn lậu có 4 phòng, 8 đội; Chi cục Kiểm tra sau thông quan có 4 phòng, 3 đội.

Tại địa phương, Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực. Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 8 đơn vị, gồm văn phòng, phòng và đội nghiệp vụ.

Số lượng Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trực thuộc các Hải quan khu vực không quá 165 đơn vị. Các đơn vị này không tổ chức bộ máy bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Đáng chú ý, theo phụ lục ban hành kèm quyết định, Hải quan khu vực XV có trụ sở chính tại Đồng Nai, quản lý địa bàn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Địa bàn quản lý của Hải quan khu vực II tại TP. Hồ Chí Minh và Hải quan khu vực XVIII tại Đồng Nai không bao gồm phạm vi quản lý của Hải quan khu vực XV.

Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hải quan khu vực sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính; đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc theo phân cấp.

Đẩy mạnh quản lý rủi ro, phát triển Hải quan số

Bên cạnh đó, Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định 17 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hải quan, bao quát từ công tác xây dựng chính sách, quản lý thu ngân sách nhà nước đến kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu và hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ.

Cụ thể, Cục Hải quan có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quan trọng về hải quan; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh.

Trong hoạt động nghiệp vụ, Cục Hải quan tổ chức kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; phân tích, phân loại, kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và xác định tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định.

Công tác quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ của cơ quan hải quan.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, Cục Hải quan thực hiện quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; phòng, chống ma túy, hàng giả; kiểm soát hải quan nhằm thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phòng, chống rửa tiền, khủng bố trong lĩnh vực hải quan và điều tra, khởi tố các vụ việc vi phạm theo quy định pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ Tài chính xác định là tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phương pháp quản lý hiện đại trong ngành Hải quan.

Cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai chuyển đổi số làm nền tảng thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh; tổ chức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối với các quốc gia, vùng lãnh thổ theo cam kết quốc tế hoặc chỉ đạo của Chính phủ.

Về điều khoản chuyển tiếp, Cục Hải quan có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng cục Hải quan được quy định tại các văn bản hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu và các Hải quan khu vực đi vào hoạt động trước ngày 1/1/2027.