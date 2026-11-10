Cục Hải quan tổ chức Hội nghị công tác Quý III/2026

Cục Hải quan yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục dựa trên dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ triển khai các công việc trọng tâm, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu công tác năm 2026.

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11/2026 của Cục Hải quan. Ảnh CHQ

Một trong những nhiệm vụ được Cục trưởng nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Các đơn vị cần bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để hoàn thiện các dự thảo nghị định đang trình Chính phủ và thông tư đang trình Bộ Tài chính; tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Cục Hải quan yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục dựa trên dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục trưởng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/1/2026, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu. Ngành cần tăng cường kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; chủ động phát hiện, xử lý các dấu hiệu gian lận về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế.

Việc phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cũng cần tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Kiểm soát thị trường giai đoạn cuối năm

Trước yêu cầu kiểm soát thị trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành triển khai các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cục trưởng Cục Hải quan chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số và chống buôn lậu dịp cuối năm. Ảnh CHQ

Các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, tập trung kiểm soát các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan đối với những dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách quản lý mặt hàng.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát; tổ chức tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII và tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

Cục trưởng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết công việc trong toàn ngành. Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động rà soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu và phối hợp xử lý; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực và đào tạo công chức cần gắn với yêu cầu thực tiễn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy nhanh hải quan số

Về chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan, Cục trưởng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số ngay sau khi được phê duyệt; tiếp tục thực hiện dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3.

Ngành Hải quan cần triển khai thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ, hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, đồng thời duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, các đơn vị được giao tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác song phương, đa phương về trao đổi dữ liệu điện tử, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực thực thi. Cục Hải quan cũng cần chủ động chuẩn bị phương án đàm phán về quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại trong các hiệp định liên quan; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các đối tác.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, chú trọng giới thiệu và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị lựa chọn, lan tỏa những điển hình tiêu biểu, phản ánh tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức Hải quan, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp