Cục Hải quan tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống ma túy tại khu vực biên giới

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 250 đại biểu tham dự, gồm cán bộ, công chức Hải quan, đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics, người lao động, người dân trên địa bàn cùng các giảng viên, báo cáo viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tại khu vực biên giới

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho cán bộ Hải quan, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Là địa bàn biên giới giáp Lào, Lao Bảo có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận tải xuyên biên giới diễn ra thường xuyên. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa việc các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thương và vận chuyển hàng hóa để đưa ma túy trái phép qua biên giới.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX, việc chủ động kiểm soát hàng hóa của doanh nghiệp, phát hiện dấu hiệu bất thường của người lao động và kịp thời cung cấp thông tin của người dân đều có thể góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Vì vậy, bên cạnh hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng, sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, phòng ngừa vi phạm. Mỗi tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không để bị lôi kéo, lợi dụng hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Chủ động phòng ngừa và cung cấp thông tin

Với vai trò đơn vị chủ trì, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tập huấn phù hợp với đặc điểm địa bàn biên giới, cửa khẩu và từng nhóm đối tượng tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, cập nhật 5 chuyên đề về tình hình tội phạm ma túy, phương thức và thủ đoạn hoạt động, kiến thức pháp luật cùng những kỹ năng phòng ngừa có thể áp dụng trong thực tế.

Nội dung tập huấn hướng đến việc giúp cán bộ Hải quan, doanh nghiệp và người dân nhận diện nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời biết cách chủ động phòng ngừa và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, việc tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn là biện pháp bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cần chủ động kiểm soát hàng hóa, phương tiện, người lao động và đối tác trong quá trình xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận hàng hóa; chú ý những dấu hiệu bất thường có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Đối với người dân, nhất là cư dân sinh sống, làm việc tại khu vực biên giới, cửa khẩu, yêu cầu đặt ra là nâng cao cảnh giác, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện nguy cơ được kỳ vọng giúp các nhóm đối tượng tham dự chủ động hơn trong phòng ngừa, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện sớm các hành vi vi phạm.

Mỗi đại biểu như một “hạt nhân tuyên truyền

Một trong những mục tiêu của hội nghị là phát huy vai trò của mỗi đại biểu như một “hạt nhân tuyên truyền”, tiếp tục chia sẻ kiến thức và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy tại nơi làm việc, trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX đề nghị các đại biểu tiếp tục lan tỏa kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần chủ động phòng ngừa trong phạm vi công tác, hoạt động, sinh sống của mình.

Hội nghị cũng truyền tải hai thông điệp: “Không thử, không tham gia, không tiếp tay cho ma túy” và “Nhận diện sớm, phòng ngừa từ xa, báo tin kịp thời”. Đây là những lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và thông tin về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Cục Hải quan, thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy. Đồng thời, cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm.