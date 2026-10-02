Cục Hải quan hướng dẫn khai thuế xăng, dầu đến hết năm 2026

Xăng, dầu tiếp tục áp dụng chính sách thuế ưu đãi đến cuối năm. (Ảnh minh họa)

Cục Hải quan có Công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời hướng dẫn việc khai thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”. Mã này được sử dụng để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP.

Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn chính sách không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.