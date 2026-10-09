Cục Hải quan vừa có Công văn 22729/CHQ-PC yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách và thủ tục hải quan.

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, thời gian qua, tại các cuộc họp thường kỳ của Chính phủ và Bộ Tài chính, hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục. Qua rà soát, một số trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan khu vực nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực trực tiếp chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm 100% kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhanh chóng, minh bạch; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết hoặc trả lời chung chung.

Đối với những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, các đơn vị hải quan phải chủ động tổng hợp hồ sơ, phân tích rõ bản chất vụ việc và đề xuất phương án xử lý cụ thể. Trên cơ sở đó, đơn vị kịp thời báo cáo Cục Hải quan qua các đơn vị nghiệp vụ để được xem xét, hướng dẫn hoặc xử lý theo quy định.

Yêu cầu này nhằm phân định rõ trách nhiệm xử lý giữa các cấp, bảo đảm những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết ngay tại đơn vị, đồng thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách được tổng hợp, báo cáo đúng tuyến, tránh kéo dài do chậm trễ hoặc thiếu chủ động.

Cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, Cục Hải quan nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Trường hợp đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng chỉ đạo, không giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, để doanh nghiệp phản ánh về tình trạng gây khó khăn hoặc kiến nghị vượt cấp mà đơn vị không nắm được hoặc không giải quyết, Chi cục trưởng và Đội trưởng Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Cục trưởng Cục Hải quan.

Một điểm đáng chú ý là kết quả thực hiện chỉ đạo tại công văn sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hằng tháng, hằng quý đối với cán bộ, công chức.

Việc gắn kết quả giải quyết kiến nghị với đánh giá cán bộ cho thấy yêu cầu xử lý vướng mắc của doanh nghiệp không chỉ dừng ở khâu tiếp nhận, trả lời, mà còn gắn với trách nhiệm thực thi công vụ./.