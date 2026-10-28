Cục Giám định nhà nước giải thích về sai sót kỹ thuật khiến bé trai người Nhật bị hút vào thành hồ bơi tử vong

Bé Yukiji, quốc tịch Nhật Bản, đã bị hút vào thành bể bơi khi đang chơi đùa tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Ảnh: GĐCC

Theo Trung tâm CDMI, hậu quả chết người do nạn nhân bị hút, dính chặt vào miệng hút và từ vong do ngạt nước trong vụ án sẽ không xảy ra nếu cửa hút/xả của hồ bơi có cấu tạo đúng yêu cầu kỹ thuật.

"Trong các vi phạm đã được nêu trong Kết luận giám định tư pháp số 138A/CDMI-TVXD của Trung tâm CDMI thì vi phạm có tính chất quyết định, giữ vai trò nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến việc nạn nhân bị hút, dính chặt vào miệng hút và tử vong do ngạt nước là: Cửa hút/xả của công trình có cấu tạo không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật để phòng tránh nguy cơ kẹt hút và trước khi sử dụng không thực hiện thử nghiệm chống kẹt hút theo yêu cầu tại các tiêu chuẩn ANSI/APSP/ICC-7 2013; ANSI/APSP-16 2011 (tiêu chuẩn đề cập trong thuyết minh thiết kế công nghệ) và tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam TCVN 12187-3:2018 đối với cửa hút/xả được thi công chế tạo tại chỗ. Các điểm không phù hợp của cửa hút/xả công trình đã được phân tích chi tiết tại Mục A, Phụ lục đính kèm Kết luận giám định tư pháp của Trung tâm CDMI", văn bản cho biết.

Vị trí thành hồ bơi, nơi nạn nhân bị hút vào không tự thoát ra được. Ảnh: Liên Trần

Trước đó, Trung tâm CDMI đã nhận được Công văn số 5440/VPCQCSĐT ngày 24/8/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị giải thích một số nội dung trong Kết luận giám định tư pháp số 138A/CDMI-TVXD ngày 25/12/2024 của Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng.

Vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra sự việc.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác vui chơi tại hồ bơi Sông Lười nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.

Khoảng 10h35 cùng ngày, có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được, phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.

Lưng của nạn nhân ngay khi vừa được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022, sau đó tháng 3/2025 thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra kéo dài hơn 4 năm của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (sau khi sáp nhập).

Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm.

Tấm lưới và họng nước hút/xả thành hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Ngày 1/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định Khởi tố bị can số 528/QĐ-VPCQCSĐT, khởi tố ông Nguyễn Quốc Quân (Công ty Quốc Khang - PV), sinh năm 1961, ngụ tại TPHCM, đã có hành vi Vi phạm Quy định về hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 5/8/ 2026, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn Quyết định này.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ án này tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất.