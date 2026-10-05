Cục Đường bộ yêu cầu rà soát tổ chức giao thông trên toàn hệ thống đường bộ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về đường bộ rà soát tổ chức giao thông trên phạm vi tuyến được giao quản lý, khai thác.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải tiến hành rà soát tổng thể để tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập nhằm nâng cao an toàn giao thông (Ảnh minh họa).

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 15459 ngày 30/9/2026 về rà soát tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường bộ và triển khai Công điện số 67 ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị phải tiến hành rà soát tổng thể để tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập nhằm nâng cao an toàn giao thông. Việc rà soát phải được thực hiện trên cơ sở các chỉ đạo trước đó của Cục Đường bộ tại các Văn bản số 3834 ngày 24/6/2026 và 5085 ngày 5/8/2026, cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện nội dung về dừng, đỗ xe, đặc biệt tại các đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động.

Tại những vị trí không đủ điều kiện đỗ xe an toàn, các đơn vị phải rà soát, bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ; đồng thời tăng cường khả năng quan sát khi trời tối, thời tiết sương mù hoặc trời mưa - những điều kiện có thể làm giảm tầm nhìn của người lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Cùng với các giải pháp trên, các đơn vị được yêu cầu chủ động triển khai những giải pháp phù hợp khác nhằm nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện hạ tầng đường bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để chủ động rà soát, phát hiện những bất cập, tồn tại và kịp thời xử lý, khắc phục theo thẩm quyền.

Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, các Khu Quản lý đường bộ phải báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam; các Sở Xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

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Tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ