Cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương khắc phục bất cập trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận và Chi nhánh BOT 319 Sông Phan khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế về hạ tầng và tổ chức giao thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn TP Đồng Nai.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các doanh nghiệp dự án BOT phải khẩn trương xử lý những bất cập thuộc phạm vi dự án đã được Cục Cảnh sát giao thông tại kết quả kiểm tra và biên bản làm việc ngày 2/10/2026.

Một đoạn QL1 qua TP Đồng Nai (Ảnh minh họa).

Cùng với đó, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc khắc phục; hướng dẫn tổ chức khảo sát, lập dự án đối với những hạng mục cần lập dự án sửa chữa nhằm xử lý các tồn tại ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đối với các hồ sơ sửa chữa, Khu Quản lý đường bộ IV được giao xem xét, cho ý kiến; trường hợp cần thiết, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan để thống nhất giải pháp khắc phục trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận.

Theo kết quả kiểm tra của Cục Cảnh sát giao thông, trên tuyến Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, ổ gà, rạn nứt mặt đường; một số vị trí hư hỏng khe co giãn cầu vượt, hộ lan tôn sóng, thiếu tấm chống chói và đọng cát dưới chân dải phân cách.

Hệ thống báo hiệu đường bộ cũng còn nhiều bất cập. Biển báo phân làn, biển chỉ dẫn địa danh và biển hạn chế tốc độ tại một số vị trí bị hư hỏng, mòn mờ, che khuất hoặc bố trí chưa phù hợp với số làn đường thực tế. Vạch kẻ đường và gờ giảm tốc tại các giao lộ bị mờ, làm giảm hiệu quả cảnh báo.

Chu kỳ đèn tín hiệu tại ngã tư Vũng Tàu chưa tối ưu; tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11, Công viên 30/4, nút giao Bắc Sơn - Long Thành và các đường nhánh kết nối còn bất cập.

Hệ thống thoát nước, chiếu sáng và vệ sinh môi trường cũng tồn tại nhiều hạn chế. Một số khu vực xảy ra ngập úng cục bộ khi mưa lớn do cống thoát nước bồi lắng hoặc quá tải; đèn chiếu sáng ban đêm không hoạt động. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và xả rác sinh hoạt gây tắc nghẽn dòng chảy cũng được ghi nhận.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý và doanh nghiệp BOT khẩn trương xử lý các hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông tại công trường thi công rãnh dọc.

Đáng chú ý, tiến độ sửa chữa thường xuyên được xác định cụ thể theo từng đoạn tuyến. Đoạn từ Km 1841+000 - Km 1863+912 do doanh nghiệp dự án BOT Đồng Thuận quản lý phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026. Đoạn từ Km 1770+734 - Km 1841+000 do Chi nhánh BOT 319 Sông Phan quản lý phải hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Ngoài sửa chữa thường xuyên, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị sớm xem xét, phê duyệt hồ sơ các hạng mục sửa chữa đột xuất, đại tu, gồm điều chỉnh, bổ sung biển báo tại khu đông dân cư; tổ chức phân làn giao thông riêng biệt; điều chỉnh vạch sơn tim đường.

Một số hạng mục đáng chú ý khác là gia cố, mở rộng lề mặt đường đoạn Km 1843+150 - Km 1847+740, với chiều rộng trung bình 2,5m mỗi bên, nhằm tăng năng lực thông hành qua các khu công nghiệp; đồng thời nghiên cứu cải tạo kết cấu hạ tầng, mở rộng mặt cắt các hướng rẽ tại nút giao Cổng 11.