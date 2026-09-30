Cục Đường bộ yêu cầu công bố các đoạn xử phạt khoảng cách trên cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp xác định các đoạn đường cao tốc sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482 ngày 14/9 về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Những đoạn cao tốc nào sẽ phạt xe không giữ khoảng cách?.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan và địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Việc lắp đặt biển báo nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ các đoạn đường áp dụng quy định, từ đó chủ động chấp hành và bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có văn bản giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục CSGT triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Trong văn bản mới, Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT cung cấp vị trí các đoạn đường cao tốc áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn tuyến áp dụng xử phạt được thực hiện trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Đối với đường cao tốc, yêu cầu này đặc biệt quan trọng bởi phương tiện thường lưu thông ở tốc độ cao, cần có đủ khoảng cách và thời gian để xử lý khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.

Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT, nay thuộc Bộ Xây dựng, quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, khoảng cách an toàn tối thiểu tương ứng với tốc độ lưu hành của ô tô.

Cụ thể, ở tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu là 35 m; trên 60 đến 80 km/h là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m.

Theo Nghị định 168, hành vi không giữ khoảng cách an toàn đối với ô tô, trong trường hợp chưa xảy ra va chạm, có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.