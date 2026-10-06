Cục Đường bộ yêu cầu chấn chỉnh vận hành hệ thống giám sát AI cao tốc Bắc - Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: BXD

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long và các Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc, phía Nam rà soát, chấn chỉnh quy trình vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các Trung tâm Quản lý điều hành giao thông (TMC) trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Qua theo dõi, kiểm tra thực tế việc vận hành gói thầu “Cung cấp hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ giám sát Hệ thống điều hành giao thông tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông” do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Cục Đường bộ ghi nhận một số tồn tại trong công tác hướng dẫn, bàn giao tài khoản và quy trình vận hành tại các TMC.

Đáng chú ý, nhân viên trực tiếp giám sát tại một số TMC đã tự ý truy cập phần mềm nền tảng Milestone để thay đổi phạm vi quan sát của các camera đo đếm lưu lượng (VDS). Theo Cục Đường bộ, thao tác này có thể làm thay đổi góc quan sát, khung hình và vùng nhận diện AI đã được thiết lập, dẫn đến sai lệch trong nhận diện tự động, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông, ảnh hưởng khả năng phân tích dữ liệu trên toàn tuyến.

Để khắc phục, Cục Đường bộ yêu cầu các Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc, phía Nam tuyệt đối không để kỹ thuật viên và nhân viên trực vận hành tại các TMC truy cập hoặc thao tác trực tiếp trên giao diện phần mềm nền tảng Milestone. Toàn bộ hoạt động khai thác, giám sát camera phải được thực hiện thông qua giao diện phần mềm quản lý điều hành giao thông tập trung đã tích hợp.

Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát, thu hồi toàn bộ tài khoản truy cập trực tiếp vào phần mềm Milestone đã cấp không đúng đối tượng cho nhân viên trực tiếp giám sát tại các TMC. Quyền truy cập phần mềm nền chỉ được cấp cho cán bộ quản trị hệ thống được giao nhiệm vụ bảo trì kỹ thuật.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra nhật ký truy cập (User Logs) của người dùng trên hệ thống và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu để xảy ra vi phạm quy trình vận hành, làm ảnh hưởng khả năng giám sát tự động.

Đối với Ban Quản lý dự án Thăng Long, Cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương rà soát, làm rõ mục tiêu mua sắm của gói thầu là giải pháp phần mềm ITS tổng thể, hoàn chỉnh tính năng và tích hợp đồng bộ các phần mềm nền; không nghiệm thu các phần mềm đơn lẻ, rời rạc, chưa hoàn thiện tích hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu vận hành tập trung.

Ban Quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC - Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM hoàn thiện đầy đủ các tính năng phần mềm theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, đồng thời chuẩn hóa cơ chế đăng nhập một lần.

Mục tiêu là nhân viên vận hành tại NOC/TMC chỉ sử dụng một tài khoản trên một giao diện phần mềm quản lý điều hành giao thông để khai thác, điều khiển toàn bộ các phân hệ TMS, CCTV, VDS..., chấm dứt tình trạng vận hành phân mảnh trên từng phần mềm nền tảng.

Nguồn: https://vtv.vn/cuc-duong-bo-yeu-cau-chan-chinh-van-hanh-he-thong-giam-sat-ai-cao-toc-bac-nam-100261005145257522.htm