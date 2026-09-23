Cục Đường bộ yêu cầu bảo đảm giao thông toàn miền Trung trong mưa lũ

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Các lực lượng chức năng khu vực miền Trung kiểm soát chặt chẽ các vị trí ngầm tràn, cầu yếu và đoạn đường bị ngập sâu. Các đơn vị phải bố trí rào chắn, phao tiêu và cử người canh gác nghiêm ngặt ngay tại hiện trường. Lực lượng tại chỗ có trách nhiệm kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các văn phòng quản lý đường bộ cần liên hệ chặt chẽ với ban quản lý hồ thủy điện, hồ thủy lợi để theo dõi kế hoạch xả lũ để chủ động lập phương án phân luồng và điều tiết phương tiện từ xa.

Các đơn vị bảo trì đường bộ phải áp dụng triệt để phương châm 4 tại chỗ trong công tác khắc phục sự cố. Máy móc và nhân sự cần được huy động tối đa để dọn lượng đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường. Những vị trí xuất hiện ổ gà, sình lún trong mưa bão phải được dùng vật liệu vá lấp tạm thời để thông xe nhanh nhất.