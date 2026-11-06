Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tuyên truyền an toàn giao thông trên quy mô toàn quốc

Chương trình dự kiến cấp phát 30.000 tờ rơi, kết hợp mã QR để người dân truy cập thông tin tuyên truyền trên nền tảng số. (Ảnh: Tờ rơi thuộc bản quyền của Cục Đường bộ Việt Nam)

Chương trình dự kiến cấp phát 30.000 tờ rơi, kết hợp mã QR để người dân truy cập thông tin tuyên truyền trên nền tảng số.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đây là nội dung triển khai Quyết định số 1480/QĐ-CĐBVN ngày 29/10/2026 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên nền tảng công nghệ số và các phương tiện truyền thông, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông tại Văn bản số 6870/C08-P3 ngày 15/10/2026 về việc phối hợp triển khai chương trình tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV có trách nhiệm bố trí nhân lực tiếp nhận tài liệu, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến, các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và trạm dừng nghỉ để tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi đến người tham gia giao thông.

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp hình thức tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số. Trên các tờ rơi được tích hợp mã QR, giúp người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã để truy cập, tìm hiểu các nội dung về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tạo thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, cập nhật kiến thức khi tham gia giao thông.

Hình ảnh trên tờ rơi tuyên truyền do Cục Đường bộ Việt Nam phát hành.

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tờ rơi và mã QR được cung cấp, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các địa điểm được chú trọng gồm đầu mối giao thông, bến xe, trạm dừng nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải và hệ thống thông tin, truyền thông của địa phương.

Để bảo đảm tài liệu được chuyển đến đúng đối tượng, Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng phương án phân bổ 30.000 tờ rơi cho các đơn vị, lực lượng tham gia triển khai. Cụ thể, Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận 7.000 tờ tại Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam; Khu Quản lý đường bộ II tiếp nhận 6.000 tờ tại Cảng hàng không Vinh; Khu Quản lý đường bộ III tiếp nhận 6.000 tờ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận 7.000 tờ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận 4.000 tờ tại Văn phòng Cục Cảnh sát giao thông, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, phục vụ công tác tuyên truyền của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc tiếp nhận, bàn giao tài liệu phải có xác nhận đầy đủ về số lượng. Quá trình tổ chức cấp phát cần được thực hiện khoa học, bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường của các công trình đường bộ, cảng hàng không và trạm dừng nghỉ.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện, Cục Đường bộ Việt Nam giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tài liệu, theo dõi và tổng hợp kết quả triển khai chương trình.

Đối với 4.000 tờ rơi dành cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Phòng 3 thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Quản lý, tổ chức giao thông thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tiếp nhận, phân phối đến lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc.

Các Khu Quản lý đường bộ có trách nhiệm theo dõi tiến độ, thống kê số lượng tờ rơi đã cấp phát, tổng hợp kết quả thực hiện và gửi hình ảnh minh chứng về Cục Đường bộ Việt Nam (qua Phòng Quản lý, tổ chức giao thông) trước ngày 15/12/2026.

Việc triển khai đồng bộ chương trình tuyên truyền, kết hợp giữa tài liệu trực quan và nền tảng số, được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về giao thông, qua đó đóng góp thiết thực vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc.