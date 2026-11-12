Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ứng phó mưa lũ, sạt lở từ Huế đến Khánh Hòa

Các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Ngày 12/11, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Văn bản khẩn số 7745/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên hệ thống giao thông đường bộ khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Nguy cơ sạt lở, sụt lún gia tăng do đất đã bão hòa nước

Theo bản tin cảnh báo số LQSL-972/06h40/DBQG phát lúc 6 giờ 40 phút ngày 12/11/2026 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ, từ 6 giờ ngày 11/11 đến 6 giờ ngày 12/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tích lũy tại một số trạm ở mức cao, trong đó Canh Liên (Gia Lai) đạt 423,8mm; Trà My (Đà Nẵng) 372,4mm; Xuân Lãnh (Đắk Lắk) 309,2mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 211,4mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 197,6mm và đỉnh Bạch Mã (Huế) 150,4mm. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa (hơn 85%) hoặc bão hòa hoàn toàn.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực này tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Huế và Quảng Ngãi từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Đà Nẵng từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai và Đắk Lắk từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được xác định ở cấp 1, riêng Quảng Ngãi ở cấp 2. Đặc biệt, do đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở taluy, sụt lún nền và mặt đường vẫn hiện hữu, kể cả khi mưa đã giảm.

Rà soát các điểm xung yếu, chủ động phương án ứng phó tại chỗ

Để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình giao thông, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, III; các Sở Xây dựng từ Huế đến Khánh Hòa; Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp BOT khẩn trương rà soát, xác định các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị cần đặc biệt chú trọng những tuyến đường đèo dốc, khu vực miền núi có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, tại Huế là Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh qua A Lưới, Nam Đông; tại Đà Nẵng là Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân và các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B; tại Quảng Ngãi là Quốc lộ 24 qua Ba Tơ, Măng Đen, Kon Plông.

Tại Gia Lai, cần tập trung theo dõi Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, đèo Mang Yang; tại Đắk Lắk là Quốc lộ 1 qua đèo Cù Mông, đèo Cả và Quốc lộ 26 qua M’Drắk; tại Khánh Hòa là Quốc lộ 26 qua đèo Phượng Hoàng, Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê. Đối với các tuyến cao tốc, cần đặc biệt chú ý những đoạn đi qua khu vực có mái ta-luy đào cao, nền đắp cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc dự phòng theo phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời bố trí sẵn tại các khu vực đèo dốc trọng điểm, có nguy cơ bị chia cắt, nhằm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Tăng cường tuần đường, phân luồng từ xa, bảo đảm giao thông an toàn

Cùng với công tác rà soát, các đơn vị phải tổ chức tuần đường thường xuyên 24/24 giờ, kể cả ban đêm, tại những vị trí xung yếu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt ta-luy, sụt lún nền đường, nước suối dâng cao hoặc nguy cơ sạt trượt.

Tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, phải bố trí lực lượng trực gác, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không cho người, phương tiện lưu thông qua những vị trí chưa bảo đảm an toàn. Các đơn vị cần chủ động phương án tổ chức giao thông, phân luồng từ xa khi có nguy cơ xảy ra ách tắc hoặc chia cắt, hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm khẩn trương di chuyển lán trại, công nhân, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực ven sông, suối và chân các taluy có nguy cơ sạt lở; đồng thời tạm dừng những hạng mục thi công có nguy cơ mất an toàn trong thời gian mưa lớn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và thực hiện báo cáo tình hình, kết quả khắc phục thiên tai trước 14 giờ hằng ngày.

Khi xảy ra ách tắc giao thông hoặc sự cố nghiêm trọng, các đơn vị phải kịp thời báo cáo trực tiếp về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp điều hành, huy động lực lượng, phương tiện xử lý, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.