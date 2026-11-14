Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành 15/15 nhiệm vụ chuyển đổi số sau 100 ngày

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành làm sạch 100% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ, trong đó có 7.378 dữ liệu tuyến đường bộ. Ảnh: Tạ Hải.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, Cục đã hoàn thành toàn bộ 15 nhiệm vụ trong kế hoạch hành động 100 ngày, đạt tỷ lệ 100%.

Một trong những kết quả nổi bật là chuẩn hóa dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ. Cục đã hoàn thành làm sạch 100% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ, gồm 7.378 dữ liệu tuyến đường bộ, 11.699 dữ liệu cầu và 34 dữ liệu hầm trên quốc lộ. Đồng thời, thông tin về giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép vận tải qua biên giới và chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, Cục đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát an ninh mạng đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về đào tạo lái xe và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ; phối hợp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung của Bộ Xây dựng, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc tái thiết kế quy trình thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng giảm khâu xử lý song song giữa điện tử và thủ công, hạn chế xác minh lặp lại. Các hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu nhằm tăng khả năng tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin, giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã công bố danh mục dữ liệu mở liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đường bộ và tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Công tác đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức liên quan cũng được triển khai theo kế hoạch.

Việc hoàn thành 15/15 nhiệm vụ là kết quả bước đầu trong triển khai kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam cần tiếp tục duy trì chất lượng dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực để phát huy hiệu quả các hệ thống số trong quản lý đường bộ.