Nhiều hành khách phản ánh giá vé tăng nhưng không giảm

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với những đơn vị vận tải đã tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt.

Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp phải điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động giá nhiên liệu (Ảnh minh họa).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh của hành khách và người dân gửi đến Cổng Thông tin Chính phủ về tình trạng một số đơn vị vận tải tăng giá vé trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng không giảm giá khi nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị liên quan đến các tuyến vận tải hành khách kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Một hành khách phản ánh giá vé xe giường nằm từ Bến xe Miền Tây (TP.HCM) đi các tỉnh miền Tây, trong đó có Cà Mau, đã tăng theo giá xăng dầu nhưng vẫn giữ nguyên sau khi nhiên liệu giảm. Điều này khiến chi phí đi lại của người lao động, nhất là những người thường xuyên di chuyển giữa các địa phương, tăng đáng kể.

Tương tự, hành khách đi tuyến Bến xe Miền Tây - Sóc Trăng cho biết giá vé xe Phương Trang từng tăng lên 220.000 đồng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động. Tuy nhiên, sau đó giá vé không giảm mà tiếp tục tăng lên 230.000 đồng.

Tại Thanh Hóa, người dân phản ánh doanh nghiệp vận tải 19-5 khai thác tuyến xe buýt TP Thanh Hóa - Nghi Sơn đã tăng giá cước khi giá xăng dầu tăng do những bất ổn tại Trung Đông, nhưng đến nay vẫn duy trì mức giá này.

Một số kiến nghị khác liên quan đến giá vé phà Bình Khánh - Cần Giờ và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến Bến Tre - TP.HCM. Trong đó, người dân phản ánh giá vé của đơn vị vận tải Thịnh Phát tăng từ 90.000 đồng lên 120.000 đồng/chuyến nhưng chưa được điều chỉnh giảm.

Yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp chưa giảm giá cước

Trước các phản ánh trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển kiến nghị đến Sở Xây dựng TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau, Vĩnh Long để kiểm tra, xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Các địa phương được yêu cầu trả lời công dân theo địa chỉ email đã gửi kiến nghị, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam (qua Phòng Quản lý vận tải) trước ngày 20/11/2026.

Bên cạnh việc giải quyết các kiến nghị cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe trên địa bàn thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Cục.

Trọng tâm là tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và bán vé đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trước đây nhưng đến nay chưa điều chỉnh giảm dù giá nhiên liệu đã giảm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các Sở Xây dựng tổ chức xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Động thái này nhằm tăng cường giám sát việc điều chỉnh giá cước vận tải theo biến động của giá nhiên liệu, bảo đảm thực hiện đúng quy định về quản lý giá, đồng thời bảo vệ quyền lợi hành khách trước nguy cơ phải chịu chi phí đi lại ở mức cao khi giá đầu vào đã giảm.