Cục Đường bộ nói gì về thông tin cao tốc vắng xe vì phí cao, sợ phạt?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin về lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1, đồng thời làm rõ vấn đề khoảng cách an toàn và mức phí trên các tuyến cao tốc.

Lưu lượng cao tốc giảm trong tháng 9

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện trên cả cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1 đều giảm so với tháng 8.

Cụ thể, lưu lượng trên cao tốc giảm 14,4%, từ khoảng 15,9 triệu lượt xe xuống 13,6 triệu lượt xe/tháng. Trên Quốc lộ 1, lưu lượng giảm 11,2%, từ khoảng 7,5 triệu lượt xuống 6,6 triệu lượt xe/tháng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu là tháng 8 trùng với giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao và những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học, nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm bắt đầu thu phí trên cao tốc vào tháng 3/2026, lưu lượng tháng 9 vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân trong 7 tháng từ tháng 3 đến tháng 9/2026.

Theo số liệu Cục Đường bộ Việt Nam công bố, lưu lượng bình quân trong giai đoạn này khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng, trong khi tháng 9 đạt 13,6 triệu lượt xe/tháng.

Tiếp tục tuyên truyền về khoảng cách an toàn

Liên quan thông tin cho rằng một bộ phận người tham gia giao thông e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn khi đi trên cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc duy trì khoảng cách an toàn là yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cục cho biết các quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông được thực hiện theo Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung này cũng được đề cập tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt trên đường cao tốc.

Các giải pháp gồm tăng cường tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu và chấp hành quy định; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đưa các tình huống bảo đảm khoảng cách vào chương trình đào tạo, sát hạch và có lộ trình thực hiện phù hợp với việc hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và tăng cường thực hành các tình huống liên quan.

Phí cao tốc Bắc - Nam được tính thế nào?

Về mức phí trên các tuyến đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mức phí đối với phương tiện lưu thông trên đường cao tốc trên cơ sở các quy định về phí, lệ phí và giá.

Việc xác định mức phí được thực hiện theo từng hình thức đầu tư, đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và các yêu cầu về công khai, minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phân theo nhóm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí áp dụng đối với các đoạn tuyến này từ 900-1.300 đồng/xe/km.

Cục cho biết mức phí được tính toán nhằm cân đối lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Theo cơ quan này, mức phí chỉ tương đương khoảng 50%-70% lợi ích của người sử dụng khi đi đường cao tốc, nhằm bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới, không đặt mục tiêu lợi nhuận.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, đồng thời lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp để rút ngắn thời gian di chuyển và bảo đảm an toàn giao thông.