Cục Đường bộ lên tiếng về lưu lượng và mức phí cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc vẫn giữ vai trò chủ đạo trên hành lang Bắc - Nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, số liệu được tổng hợp, phân tích từ cơ sở dữ liệu trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và quốc lộ 1 cho thấy, lưu lượng phương tiện trong tháng 9/2026 giảm so với tháng 8/2026 trên cả hai tuyến.

Hệ thống thu phí tự động không dừng trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, lưu lượng trên cao tốc giảm 14,4%, từ khoảng 15,9 triệu lượt xe xuống còn 13,6 triệu lượt xe/tháng. Trên quốc lộ 1, lưu lượng giảm 11,2%, từ khoảng 7,5 triệu xuống 6,6 triệu lượt xe/tháng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, tháng 8 là thời điểm cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời có những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học, khiến nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến giảm.

Tuy nhiên, nếu lấy thời điểm bắt đầu thu phí trên cao tốc từ tháng 3/2026 làm mốc so sánh, lưu lượng tháng 9 vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân 7 tháng từ tháng 3 - 9.

Theo đó, bình quân lưu lượng trong 7 tháng khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng, trong khi riêng tháng 9 đạt 13,6 triệu lượt xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá số liệu này cho thấy cao tốc vẫn đang đóng vai trò chủ đạo trong vận chuyển trên trục hành lang Bắc - Nam. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để có đánh giá toàn diện hơn về diễn biến lưu lượng.

Duy trì khoảng cách an toàn là yêu cầu cần thiết

Liên quan quy định về khoảng cách an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc.

Quy định này được thực hiện trên cơ sở Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên, đồng thời phù hợp với Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đưa các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn vào chương trình đào tạo, sát hạch và có lộ trình thực hiện phù hợp với việc hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và tăng cường thực hành các tình huống liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an để tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Cao tốc Nhà nước đầu tư có mức phí 900 - 1.300 đồng/xe/km

Về mức phí trên các tuyến đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mức phí trên cơ sở các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và giá, đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức phí được đặt trong yêu cầu bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời phù hợp với từng hình thức đầu tư.

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ và được phân chia theo nhóm xe, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mức phí được xác định từ 900 - 1.300 đồng/xe/km. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí này được tính toán nhằm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà để bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn giao thông.

Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục cập nhật định kỳ số liệu lưu lượng để cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho cơ quan báo chí, người dân và doanh nghiệp.