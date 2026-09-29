Cục Đường bộ đề nghị làm rõ các đoạn cao tốc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông đề nghị xác định các đoạn đường cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc xác định các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn sẽ hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết và thực hiện đúng quy định khi lưu thông trên đường cao tốc (Ảnh minh họa).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 14/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 482/VPCP-CN về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan và địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn. Việc này nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chủ động chấp hành đúng quy định khi lưu thông.

Cùng với việc bố trí biển báo, Chính phủ yêu cầu tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại trường học, cơ quan, công sở... nhằm giúp người dân hiểu đúng và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 14794 ngày 18/9/2026, giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai các nội dung liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp các vị trí trên đường cao tốc đang áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc lắp đặt báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường phục vụ xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Bên cạnh việc rà soát, xác định cụ thể các vị trí, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định pháp luật về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Việc xác định rõ các đoạn tuyến, kết hợp với hệ thống báo hiệu và tuyên truyền phù hợp, sẽ góp phần giúp người điều khiển phương tiện nhận biết đầy đủ quy định, chủ động duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc.