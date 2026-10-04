Cục Đường bộ chấn chỉnh vận hành hệ thống giám sát giao thông trên cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA Thăng Long và các Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc, phía Nam rà soát, chấn chỉnh quy trình vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các TMC thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Ảnh minh họa).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua theo dõi, kiểm tra thực tế việc vận hành gói thầu “Cung cấp hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ giám sát Hệ thống điều hành giao thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông” do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư và và Liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC - Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM cung cấp, triển khai, cơ quan này ghi nhận một số tồn tại trong công tác hướng dẫn, bàn giao tài khoản và quy trình vận hành tại các TMC.

Đáng chú ý, nhân viên trực tiếp giám sát tại các TMC được xác định đã tự ý truy cập vào phần mềm nền tảng Milestone để thay đổi thông số, phạm vi quan sát của các camera đo đếm lưu lượng (VDS).

Theo Cục Đường bộ, việc can thiệp trực tiếp này có thể làm lệch góc quan sát chuẩn, sai lệch khung hình và vùng nhận diện AI đã được thiết lập. Hệ quả là hệ thống nhận diện tự động và phát hiện, cảnh báo sự cố giao thông bị sai lệch, ảnh hưởng đến khả năng phân tích dữ liệu thông minh trên toàn tuyến.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc, phía Nam tuyệt đối không để kỹ thuật viên và nhân viên trực vận hành tại các TMC truy cập hoặc thao tác trực tiếp trên giao diện phần mềm nền tảng Milestone.

100% hoạt động khai thác, giám sát camera phải được thực hiện thông qua giao diện phần mềm quản lý điều hành giao thông tập trung đã tích hợp.

Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát, thu hồi toàn bộ tài khoản truy cập trực tiếp vào phần mềm Milestone đã cấp sai đối tượng cho nhân viên trực tiếp giám sát tại các TMC. Quyền truy cập phần mềm nền chỉ được cấp cho cán bộ quản trị hệ thống được giao nhiệm vụ bảo trì kỹ thuật.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra nhật ký truy cập (User Logs) của người dùng trên hệ thống. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu để xảy ra vi phạm quy trình vận hành làm ảnh hưởng đến khả năng giám sát tự động của hệ thống.

Đối với Ban QLDA Thăng Long, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương rà soát, làm rõ mục tiêu mua sắm của gói thầu là giải pháp phần mềm ITS tổng thể, hoàn chỉnh tính năng và tích hợp đồng bộ các phần mềm nền; không nghiệm thu các phần mềm đơn lẻ, rời rạc, chưa hoàn thiện tích hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu vận hành tập trung.

Cục Đường bộ đồng thời yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo nhà thầu Liên danh ETC - ELCOM hoàn thiện đầy đủ các tính năng phần mềm theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; chuẩn hóa cơ chế đăng nhập một lần.

Mục tiêu được đặt ra là nhân viên vận hành tại NOC/TMC chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất trên một giao diện phần mềm quản lý điều hành giao thông duy nhất để khai thác, điều khiển toàn bộ các phân hệ TMS, CCTV, VDS... chấm dứt tình trạng vận hành phân mảnh từng phần mềm nền tảng.