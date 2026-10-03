Cục Đường bộ: Bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc là cần thiết

Thống kê của Cục Đường bộ trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện trên cả cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1 đều giảm so với tháng 8.

Phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, lưu lượng tháng 9 đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với mức 15,9 triệu lượt xe của tháng 8.

Trong khi đó trên Quốc lộ 1, lưu lượng tháng 9 đạt khoảng 6,6 triệu lượt xe, giảm 11,2% so với mức 7,5 triệu lượt xe/tháng của tháng 8.

Nguyên nhân chủ yếu gắn với đặc điểm nhu cầu đi lại trong 2 tháng. Tháng 8 là thời điểm cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời có những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây là những yếu tố làm gia tăng nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường bộ.

Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học, nhu cầu đi lại đường dài giảm so với thời gian cao điểm trước đó.

Do vậy việc lưu lượng phương tiện giảm giữa tháng 9 và tháng 8 diễn ra trên cả cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1.

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào mức giảm giữa hai tháng liên tiếp sẽ chưa phản ánh đầy đủ diễn biến lưu lượng trên tuyến cao tốc.

Khi lấy thời điểm bắt đầu thu phí trên cao tốc từ tháng 3/2026 làm mốc so sánh, lưu lượng tháng 9/2026 vẫn cao hơn mức bình quân của 7 tháng.

Bình quân lưu lượng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9/2026 đạt khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng, trong khi tháng 9 đạt 13,6 triệu lượt xe/tháng, cao hơn 3,7%.

Diễn biến này cho thấy, dù lưu lượng có sự biến động theo từng thời điểm, cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn đang giữ vai trò chủ đạo về vận chuyển trên trục hành lang Bắc - Nam.

Trước những thông tin cho rằng lưu lượng xe trên cao tốc giảm mạnh do tâm lý e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn hoặc do mức phí cao, Cục Đường bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn.

Cùng với vấn đề lưu lượng, theo Cục Đường bộ việc bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các quy định về khoảng cách an toàn được thực hiện phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên, được quy định tại Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.