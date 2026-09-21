Cục Dự trữ Nhà nước bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin

Diễn ra từ ngày 21/9 đến 23/9/2026, chương trình bồi dưỡng tập trung trang bị cho học viên hệ thống kiến thức và kỹ năng thực tiễn phong phú:

Kiến thức nền tảng: Tổng quan về an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước; các nguy cơ, thách thức về an ninh mạng tại Việt Nam; các quy định pháp luật và của ngành Tài chính về bảo đảm an toàn thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng ban Công nghệ thông tin, Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Ngọc Anh

Nhận diện mối đe dọa: Cập nhật các hình thức tấn công mạng phổ biến như lừa đảo qua email, tin nhắn, mạng xã hội, giả mạo danh tính, phát tán mã độc, đánh cắp tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Kỹ năng bảo mật: Hướng dẫn thiết lập và quản lý mật khẩu an toàn, ứng dụng xác thực đa yếu tố, bảo vệ thiết bị cá nhân, an toàn khi làm việc từ xa hoặc sử dụng mạng không dây.

Thực hành xử lý sự cố: Tham gia các bài tập tình huống mô phỏng nhận diện đường dẫn độc hại, xử lý khi mất tài khoản, lộ mật khẩu hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường trên thiết bị nhằm nâng cao phản ứng ban đầu.

Phát biểu khai giảng, Phó Trưởng ban Công nghệ thông tin, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn ngành đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ mất an ninh mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin do Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Anh

Hiện nay, Cục Dự trữ Nhà nước đang tập trung nguồn lực xây dựng và vận hành Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia, hướng tới quản trị toàn trình các hoạt động nghiệp vụ trên môi trường điện tử. Hệ thống điều hành tập trung mang lại nhiều thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý, các hành vi tấn công mạng hiện nay ngày càng tinh vi, có thể bắt đầu từ những sơ suất nhỏ khi sử dụng thư điện tử, mạng xã hội, thiết bị lưu trữ USB hay điện thoại thông minh. Do đó, an toàn thông tin không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong toàn hệ thống.

Bồi dưỡng kiến thức an ninh, an toàn thông tin cho 32 công chức đến từ các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Nghệ An đến Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Anh

Thông qua đợt tập huấn này, Cục Dự trữ Nhà nước kỳ vọng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, từng bước hình thành văn hóa an toàn thông tin trong toàn hệ thống. Mỗi cán bộ không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn là một mắt xích quan trọng, một “phòng tuyến” vững chắc bảo vệ dữ liệu và tài sản số của cơ quan.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng thứ hai sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 28/9 đến 30/9/2026 tại thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 48 học viên là công chức thuộc các Chi cục Dự trữ Nhà nước từ khu vực I đến khu vực VII.