Thông qua hợp tác này, hai bên hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia gìn giữ những giá trị ấy. Đây cũng là bước đi tiếp nối cam kết dài hạn của Unilever trong việc phát huy thế mạnh của doanh nghiệp và các nhãn hàng để đồng hành cùng những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến, thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn 2027 - 2030

Du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách, định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng trải nghiệm, sức cạnh tranh của điểm đến và khả năng gìn giữ các giá trị thiên nhiên, văn hóa.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, sự tham gia của doanh nghiệp không nhất thiết giới hạn ở các hoạt động đầu tư hay cung cấp dịch vụ du lịch. Với khả năng kết nối hàng triệu người tiêu dùng, các thương hiệu cũng có thể góp phần định hình cách công chúng khám phá, cảm nhận và chia sẻ về một điểm đến. Đây là dư địa để các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực cùng đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta cần hướng tới một mục tiêu lớn hơn: không chỉ quảng bá để thế giới biết đến Việt Nam mà còn tạo cảm hứng để thế giới lựa chọn Việt Nam; không chỉ thu hút du khách đến mà còn mang đến những trải nghiệm tốt đẹp để họ yêu mến, quay trở lại và trở thành những người tiếp tục lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Với mục tiêu đó, tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Unilever Việt Nam sẽ mở ra một mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, tạo động lực mới thúc đẩy công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Hợp tác sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm: Đổi mới phương thức quảng bá du lịch Việt Nam; Khuyến khích cộng đồng chủ động khám phá, trải nghiệm và quảng bá du lịch; Lan tỏa tinh thần du lịch xanh và có trách nhiệm.

Ông Mai Ngọc Nhân, đại diện Unilever Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết:"Khát vọng của chúng tôi là để mỗi người trẻ không chỉ khám phá vẻ đẹp Việt Nam mà còn trở thành người kể chuyện, người gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp ấy. Thông qua sự đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần đó đi xa hơn, chuyển sức lan tỏa của thương hiệu và cộng đồng thành những đóng góp thiết thực cho du lịch Việt Nam".

Với Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, những kinh nghiệm và sáng kiến từ các hoạt động của nhãn hàng sẽ có cơ hội được phát huy trong các chương trình xúc tiến du lịch có định hướng dài hạn. Sự kết hợp giữa chuyên môn, mạng lưới xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và năng lực truyền thông, kết nối người tiêu dùng của Unilever sẽ tạo điều kiện để hai bên triển khai các hoạt động gắn với những ưu tiên phát triển của ngành và thế mạnh riêng của từng địa phương.