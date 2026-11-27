Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Phòng Lữ hành và Trung tâm Thông tin du lịch. Về phía Tập đoàn Tencent có ông Quanfu Liu, Quản lý cấp cao Quan hệ công chúng khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông David Chong, Phó Giám đốc vùng WeChat Pay; bà Elise Hu, Quản lý phụ trách sản phẩm WeTV cùng các thành viên đoàn công tác. Cùng dự có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và đại diện các bộ phận chuyên môn của NAPAS.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Tencent đã giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và nền tảng WeChat với nhiều tiện ích có thể hỗ trợ du khách.

Đại diện Tập đoàn Tencent giới thiệu hệ sinh thái WeChat và các giải pháp công nghệ hỗ trợ khách du lịch. Ảnh: TITC

Theo đó, hệ sinh thái WeChat tích hợp nhiều công cụ như tài khoản chính thức (Official Accounts), Video Accounts, Weixin Search, Mini Programs và WeChat Pay, tạo khả năng kết nối giữa nội dung quảng bá, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ và thanh toán trên cùng một nền tảng. Với quy mô khoảng 1,449 tỷ tài khoản hoạt động hằng tháng tính đến tháng 9/2026, đây là kênh có tiềm năng hỗ trợ quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến du lịch Việt Nam tới thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, hai bên đã trao đổi về kết quả bước đầu trong hợp tác thanh toán QR xuyên biên giới giữa Tencent, NAPAS và các đối tác. Ngày 06/8/2026, NAPAS, BIDV và WeChat Pay công bố mở rộng dịch vụ thanh toán Việt Nam - Trung Quốc, cho phép khách du lịch Trung Quốc sử dụng WeChat Pay quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam như nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, cửa hàng và điểm tham quan.

Theo số liệu NAPAS cung cấp, từ tháng 8/2026 đến nay, hệ thống đã ghi nhận trên 35.000 giao dịch với tổng giá trị hơn 75 tỷ đồng, thông qua mạng lưới chấp nhận thanh toán thuộc hơn 29 tổ chức thành viên NAPAS. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tạo thuận lợi cho khách du lịch Trung Quốc khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tencent (Trung Quốc).Ảnh: TITC

Đánh giá cao sự quan tâm của Tencent đối với ngành du lịch Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027. Đây cũng là cơ hội để đa dạng hóa phương thức xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trao đổi khách giữa hai nước.

Trên cơ sở thế mạnh của Tencent, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất nghiên cứu hợp tác theo hướng đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam bằng tiếng Trung trên hệ sinh thái WeChat; giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, golf và các sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng kênh thông tin chính thức về du lịch Việt Nam trên WeChat, kết nối với các nền tảng số du lịch hiện có của Việt Nam, trong đó có Nền tảng số Quản trị và Kinh doanh du lịch và Vietnam.travel, nhằm hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn trước, trong và sau chuyến đi.

Đại diện NAPAS trao đổi tại buổi làm việc với Tencent (Trung Quốc). Ảnh:TITC

Đối với lĩnh vực thanh toán, Cục đánh giá cao kết quả hợp tác bước đầu giữa Tencent và NAPAS, đồng thời ủng hộ định hướng nghiên cứu mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal tại các địa bàn có lượng khách Trung Quốc lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và Sa Pa. Các loại hình dịch vụ được đề xuất ưu tiên gồm khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển và cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi khả năng khai thác các tiện ích của WeChat Mini Programs để hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin và tiếp cận dịch vụ du lịch tại Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dịch thuật và phân tích dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá, nghiên cứu thị trường và phát triển du lịch thông minh. Đối với đề xuất tích hợp Thẻ nhập cảnh điện tử Việt Nam (Vietnam Digital Arrival Card) trên WeChat, Cục ghi nhận và đề nghị Tencent làm rõ mô hình kỹ thuật, phạm vi kết nối, phương án bảo vệ dữ liệu để trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Tencent phối hợp với NAPAS và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới thanh toán tại những điểm đến du lịch phù hợp, xây dựng tài liệu hướng dẫn thanh toán bằng tiếng Trung và cung cấp thông tin chính xác về các điểm chấp nhận thanh toán. Đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá, hai bên cần nghiên cứu các hình thức phối hợp cụ thể, phát huy thế mạnh nền tảng số của Tencent và ưu tiên kết nối với hệ sinh thái du lịch số hiện có của Việt Nam, bảo đảm an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao quà và cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Tencent. Ảnh:TITC

Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng đề nghị Tencent gửi đề xuất hợp tác bằng văn bản, trong đó làm rõ mục tiêu, nội dung, quy mô, phương thức triển khai, nguồn lực, trách nhiệm của các bên và sản phẩm dự kiến. Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo, làm cơ sở xem xét các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.