Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đồng hành với tỉnh Khánh Hòa triển khai đón khách Trung Quốc theo Nghị quyết số 325

Ngày 29-10, tại Hà Nội, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc được miễn thị thực theo Nghị quyết số 325 của Chính phủ. Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng; các Phó Cục trưởng Vũ Quang Dũng, Nguyễn Thị Hoa Mai cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng của cục. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Khánh Hòa chủ động triển khai Nghị quyết số 325

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên báo cáo tình hình khai thác thị trường khách Trung Quốc của tỉnh thời gian gần đây. Đồng chí chia sẻ, Nghị quyết số 325 ngày 12-10-2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, tạo thuận lợi để thu hút khách Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước, góp phần phục hồi thị trường khách quốc tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh.

Để thực hiện Nghị quyết số 325, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch khi triển khai chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo đoàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch. Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 325 và các quy định của pháp luật liên quan đến các cơ quan, người dân và doanh nghiệp. Sở đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp trực tiếp đón và phục vụ khách Trung Quốc, bảo đảm làm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu ý kiến.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 325. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch Khánh Hòa tại thị trường Trung Quốc; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch Trung Quốc. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Trung Quốc; khai thác hiệu quả cơ hội từ chính sách thí điểm miễn thị thực; phổ biến Nghị quyết số 325 và bộ tiêu chí doanh nghiệp lữ hành quốc tế đáp ứng điều kiện tham gia đón khách theo nghị quyết; xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch trên hệ thống điện tử đáp ứng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 325.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đề nghị Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá hướng đến thị trường Trung Quốc; hỗ trợ tỉnh xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch Trung Quốc. Đặc biệt, đồng chí đề nghị cục cân nhắc các tiêu chí đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách, để doanh nghiệp tại Khánh Hòa có điều kiện tham gia đón khách.

Đồng hành cùng tỉnh để triển khai

Trao đổi với đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh xây dựng đường dây nóng và bộ phận thường trực hỗ trợ doanh nghiệp, du khách để thực hiện tốt Nghị quyết số 325. Mục tiêu là bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn cho du khách và an ninh quốc gia. Lãnh đạo cục cũng đề nghị tỉnh xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch hướng đến thị trường Trung Quốc. Đồng thời, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cục trong các nhiệm vụ thuộc chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia hằng năm do cục chủ trì.

Đại diện các phòng, đơn vị chức năng của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh tăng cường quản lý, đồng hành với cục trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá và truyền thông hiệu quả về việc triển khai Nghị quyết số 325. Phần mềm quản lý doanh nghiệp và du khách của tỉnh cần đáp ứng khung kiến trúc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan, nhất là yêu cầu liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác. Các đơn vị cũng đề nghị thống nhất thanh toán không dùng tiền mặt qua giải pháp VietQR Global xuyên biên giới do Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát triển.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu kết luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, cục đã tham mưu lãnh đạo các cấp chọn Khánh Hòa làm địa phương thí điểm đón đoàn khách du lịch Trung Quốc miễn thị thực theo Nghị quyết số 325. Việc lựa chọn này nhận được sự thống nhất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục tiêu là đạt các chỉ tiêu tăng trưởng khách và phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 325 là chương trình trọng điểm quốc gia, có sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời bày tỏ ủng hộ Khánh Hòa tăng cường hoạt động quản lý doanh nghiệp, du khách, đề nghị tỉnh xây dựng đường dây nóng, cắt cử bộ phận thường trực nhằm xử lý các vấn đề liên quan phát sinh. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng đề nghị Khánh Hòa kết nối các nền tảng của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam để xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá, đồng hành với chương trình của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam theo mục tiêu xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia; xây dựng phần mềm kết nối liên thông dữ liệu, bảo đảm theo thời gian thực, dữ liệu thực.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng chia sẻ thông tin về phiên bản nâng cấp trang https://vietnam.travel, trong đó sẽ có phần quảng bá cho các địa phương; Khánh Hòa có thể tận dụng nội dung này để tăng cường quảng bá các điểm đến, chương trình du lịch, kích cầu…

XUÂN THÀNH